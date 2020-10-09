Неудачное знакомство: магнитогорцы лишились телефонов после встречи с девушками

Представительницы прекрасного пола ушли вместе с чужими смартфонами.

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В Магнитогорске плачевно закончилось знакомство мужчин с двумя представительницами прекрасного пола. Все начиналось спокойно: 46-летний и 48-летний магнитогорцы познакомились с девушками, однако после расставания они обнаружили пропажу своих смартфонов. Стоимость двух телефонов — около 20 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления женщины, 1989 и 1980 годов рождения, не имеющие постоянного места работы и ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Южноуральцам напоминают, что оставлять свои вещи без присмотра нельзя, особенно, если вы находитесь в компании незнакомых людей.