Копейчанин ограбил воспитателя детского сада, представившись родителем воспитанника

Из образовательного учреждения мужчина украл сумку сотрудницы.

Послушать 00:00

В Копейске задержали мужчину, который проник в помещение детского сада. Сотрудников Росгвардии вызвали в образовательное учреждение в пятницу, 2 октября 2020 года, сообщив, что в здании побывал неизвестный мужчина. Он пришел в сад и представился родителем одного из воспитанников, которому необходимо пообщаться с руководством.

«Во время отсутствия воспитателя мужчина похитил ее сумку, в которой находился паспорт и денежные средства. По возвращению, потерпевшая сразу же заметила пропажу и начала кричать в след гражданину, чтобы тот прекратил противоправное деяние. Но тот не останавливался. Проходящие горожане, став свидетелями происшествия, решили остановить мужчину, но он скрылся», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

По приметам, которые рассказали очевидцы происшествия, разыскали похожего мужчину. На территории одного из гаражных кооперативов его задержали сотрудники Росгвардии, куда и вызвали следственно-оперативную группу. У 62-летнего местного жителя при себе была найдена сумка воспитателя детского сада, в которой лежали документы на ее имя.