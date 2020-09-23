В Челябинске на протяжении 10 лет из-за дыры на кровле затапливает дом

Капитальный ремонт запланирован только на 2031-2033 годы.

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В Челябинске в доме № 149 по проспекту Победы на протяжении 10 лет протекает кровля. Причём в том месте, где находится электрощиток. Куда только не обращались жители дома, всё бесполезно. Сайт «Первый областной» решил разобраться в ситуации.

«Уже на протяжении 10 лет общаемся с ДЕЗ Калининского района. Они приходят, что-то там починят и уходят, а там снова начинает течь и заливать щиток. Говорят, что нужен капитальный ремонт, а он запланирован после 2030 года. Писали и в жилищную инспекцию, в прокуратуру, в архитектуру, толку нет. Мы уже сами предлагали её отремонтировать, но нельзя. Недавно свет из-за этого пропал в двух комнатах, а включить его можно только после полного просыхания. В итоге пришлось нанимать электрика за свои деньги, потому как у нас маленький ребенок, и ей все это время приходилось делать уроки на кухне»,— рассказала жительница дома Мария.

Начальник ремонтно-эксплуатационного подразделения УК ДЕЗ Калининского района Татьяна Коллегова сообщила сайту «Первый областной», что кровля дома № 149 по проспекту Победы действительно требует капитального ремонта, поскольку тех работ, которые ежегодно проводит управляющая организация в рамках технического обслуживания, недостаточно.

«Необходим капитальный ремонт кровли, который должен быть выполнен силами Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. В программе Регионального оператора капитальный ремонт данного дома запланирован на 2031-2033 годы. Перевести дом на спецсчет для того, чтобы накопить средства на ремонт, нецелесообразно, ресурсов собственников для этого недостаточно. Решением данного вопроса может быть обращение собственников дома к Региональному оператору для переноса сроков капитального ремонта на более близкий срок в связи с аварийной ситуацией на кровле»,— объяснила Татьяна Коллегова.

Получив данный ответ, редакция сайта «Первый областной» обратилась за комментарием к представителям Регионального оператора капитального ремонта общего имущества. Там подтвердили, что ремонт кровли данного дома действительно запланирован на 2031-2033 годы. И изменение очередности проведения капитального ремонта отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

«В случае необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома в более ранний срок, чем предусмотрено Региональной программой, рекомендуем руководствоваться Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Исполнение Региональным оператором обязательств по проведению капитального ремонта крыши многоквартирного дома возможно после его включения в краткосрочный план реализации региональной программы на очередной календарный год, на основании решения муниципальной комиссии о необходимости проведения капитального ремонта»,— прокомментировала ситуацию пресс-секретарь СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» Светлана Епифанцева.

Судя по всему, решать вопрос с текущей крышой придется все-таки самим собственникам, заполняя заявления и обращаясь в требуемые инстанции. Люди же боятся одного: сейчас осень и дожди, скоро зима и талый снег, следовательно, вода так и будет течь с крыши в их квартиры. Страдают в большей степени жильцы верхних этажей, но и остальным достается. Ведь, когда заливает электрощитки, свет отключают у всех. Опасно это и замыканиями, которые могут привести к чрезвычайным происшествиям.