/ Рычащего льва и двух пятиметровых питонов обнаружили на парковке в челябинском дворе

Животные были заперты в фургоне больше недели.

На одной из автостоянок в Тракторозаводском районе охранник обнаружил львицу, двух пятиметровых митонов и двух собак в фургоне. Животные были заперты в клетке, установленной в салоне автомобиля. На место выехали челябинские зоозащитники и полицейские.

Более двух недель львенок и два пуделя находятся в фургоне на улице Котина. — комментируют челябинцы с места событий.

Ветеринар Карен Даллакян извлек животных из фургона и забрал их на ночлег в свой приют.

Ночевали все хорошо, утром владелец еще с двумя собаками пришел, сам накормил львицу, выгулял собак. Он артист цирка, и направляется в Казахстан на гастроли. В Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов. — комментирует Карен Даллакян.

Сейчас выясняется, почему животные оказались заперты в душном автомобиле без присмотра специалистов.