Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.07 +0.59 74.18 +0.7
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Рычащего льва и двух пятиметровых питонов обнаружили на парковке в челябинском дворе

Рычащего льва и двух пятиметровых питонов обнаружили на парковке в челябинском дворе

Животные были заперты в фургоне больше недели.
сегодня в 10:12
  |  Происшествия

На одной из автостоянок в Тракторозаводском районе охранник обнаружил львицу, двух пятиметровых митонов и двух собак в фургоне. Животные были заперты в клетке, установленной в салоне автомобиля. На место выехали челябинские зоозащитники и полицейские.

Более двух недель львенок и два пуделя находятся в фургоне на улице Котина. — комментируют челябинцы с места событий.

Ветеринар Карен Даллакян извлек животных из фургона и забрал их на ночлег в свой приют.

Ночевали все хорошо, утром владелец еще с двумя собаками пришел, сам накормил львицу, выгулял собак. Он артист цирка, и направляется в Казахстан на гастроли. В Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов. — комментирует Карен Даллакян.

Сейчас выясняется, почему животные оказались заперты в душном автомобиле без присмотра специалистов.

Общество
Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу
  
27.05.2018
Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу
Общество
Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник
  
14.05.2018
Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник
Общество
Сын челябинского зоозащитника спас попавшую под машину сову
13.04.2018
Сын челябинского зоозащитника спас попавшую под машину сову
Общество
Лисицу, неделю мучившуюся в капкане, взял под крыло челябинский зоозащитник
01.03.2018
Лисицу, неделю мучившуюся в капкане, взял под крыло челябинский зоозащитник
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Тариф на коммунальные услуги с 1 июля вырастет для челябинцев
сегодня в 12:25
Тариф на коммунальные услуги с 1 июля вырастет для челябинцев
Происшествия
Взрыв газа на ЧМЗ в Челябинске. Видео.
  
сегодня в 12:15
Взрыв газа на ЧМЗ в Челябинске. Видео.
Происшествия
Женщина погибла, дети и их отец госпитализированы после пожара в Миассе
сегодня в 12:01
Женщина погибла, дети и их отец госпитализированы после пожара в Миассе
Общество
Городская свалка в Челябинске прекратит работу 1 июля
сегодня в 11:49
Городская свалка в Челябинске прекратит работу 1 июля
Общество
Новый медицинский сервис для жителей Аргаяшского района
сегодня в 11:33
Новый медицинский сервис для жителей Аргаяшского района
Общество
Министр экологии взял под личный контроль ситуацию с запертыми в машине хищниками
сегодня в 11:24
Министр экологии взял под личный контроль ситуацию с запертыми в машине хищниками
Происшествия
Рычащего льва и двух пятиметровых питонов обнаружили на парковке в челябинском дворе
сегодня в 10:12
Рычащего льва и двух пятиметровых питонов обнаружили на парковке в челябинском дворе
Общество
Жара идет на Южный Урал
сегодня в 10:05
Жара идет на Южный Урал
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6