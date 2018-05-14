/ Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник

Посетителей напугали «нездоровые» хрипы хищника.

Зоозащитник Карен Даллакян проверит состояние льва в челябинском зоопарке. Тревогу начали бить горожане, которые пожаловались на состояние животного. По их словам, он издавал странные хрипы и якобы был сильно болен. Хищника сняли на видео и разместили в социальных сетях. Так ролик увидел известный ветеринар.

В социальных сетях активизировались зоозащитники, которые говорят, что лев в ужасном состоянии. Сбросили видео, на котором лев делает характерные дыхательные движения. Как бы там ни было, в любом случае нужно осмотреть льва и, если нужно, взять дело под контроль. Нужно учесть возраст животного, условия содержания: к вентиляции в помещениях у нас есть вопросы. Эти явления могут вызвать какую-то патологию в дыхательном аппарате. Также бывают и хронические болезни. — пояснил сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Сотрудники зоопарка знают о предстоящей проверке и утверждают, что животное абсолютно здорово и пребывает в отличном моральном и физическом состоянии. В организации пояснили: это обычный дыхательный процесс львов.

17-летний лев Ричард прекрасно себя чувствует, радуется весеннему солнцу и готов вещать об этом всему миру. — заявили в челябинском зоопарке.

Проверка состоится во вторник, 15 мая.