Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.74 -0.78 73.51 -0.67
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник

Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник

Посетителей напугали «нездоровые» хрипы хищника.
сегодня в 19:07
  |  Общество

Зоозащитник Карен Даллакян проверит состояние льва в челябинском зоопарке. Тревогу начали бить горожане, которые пожаловались на состояние животного. По их словам, он издавал странные хрипы и якобы был сильно болен. Хищника сняли на видео и разместили в социальных сетях. Так ролик увидел известный ветеринар.

В социальных сетях активизировались зоозащитники, которые говорят, что лев в ужасном состоянии. Сбросили видео, на котором лев делает характерные дыхательные движения. Как бы там ни было, в любом случае нужно осмотреть льва и, если нужно, взять дело под контроль. Нужно учесть возраст животного, условия содержания: к вентиляции в помещениях у нас есть вопросы. Эти явления могут вызвать какую-то патологию в дыхательном аппарате. Также бывают и хронические болезни. — пояснил сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Сотрудники зоопарка знают о предстоящей проверке и утверждают, что животное абсолютно здорово и пребывает в отличном моральном и физическом состоянии. В организации пояснили: это обычный дыхательный процесс львов.

17-летний лев Ричард прекрасно себя чувствует, радуется весеннему солнцу и готов вещать об этом всему миру. — заявили в челябинском зоопарке.

Проверка состоится во вторник, 15 мая.

Общество
Сын челябинского зоозащитника спас попавшую под машину сову
13.04.2018
Сын челябинского зоозащитника спас попавшую под машину сову
Общество
Лисицу, неделю мучившуюся в капкане, взял под крыло челябинский зоозащитник
01.03.2018
Лисицу, неделю мучившуюся в капкане, взял под крыло челябинский зоозащитник
Общество
Коллеги челябинского зоозащитника навестили медведицу Маню в «Солнечной долине»
06.02.2018
Коллеги челябинского зоозащитника навестили медведицу Маню в «Солнечной долине»
Общество
Челябинский зоозащитник пророчит троицкой собаке с перебитыми лапами жизнь инвалида
11.01.2018
Челябинский зоозащитник пророчит троицкой собаке с перебитыми лапами жизнь инвалида
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Мошенница «вылечила» пенсионерку и потребовала денежную благодарность
сегодня в 20:06
Мошенница «вылечила» пенсионерку и потребовала денежную благодарность
Общество
Южноуральцев просят сообщать о пожарах вдоль дорог
сегодня в 19:53
Южноуральцев просят сообщать о пожарах вдоль дорог
Происшествия
На прохожих в Ленинском районе нападали с газовыми баллончиками
сегодня в 19:43
На прохожих в Ленинском районе нападали с газовыми баллончиками
Общество
Учредитель «Речелстроя» стал фигурантом нового уголовного дела
сегодня в 19:38
Учредитель «Речелстроя» стал фигурантом нового уголовного дела
Общество
Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник
  
сегодня в 19:07
Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник
Общество
Пожары «парализовали» движение на дорогах в Челябинской области
  
сегодня в 18:20
Пожары «парализовали» движение на дорогах в Челябинской области
Общество
Вертолет МЧС экстренно отправили в Пластовский район для оперативного тушения пожаров
  
сегодня в 17:56
Вертолет МЧС экстренно отправили в Пластовский район для оперативного тушения пожаров
Происшествия
Вторую трассу закрыли в Челябинской области из-за пожаров
сегодня в 17:49
Вторую трассу закрыли в Челябинской области из-за пожаров
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6