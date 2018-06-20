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/ Запертые в машине на ЧТЗ львица, питоны и пудели оказались гастролирующими артистами

Запертые в машине на ЧТЗ львица, питоны и пудели оказались гастролирующими артистами

Хозяин животных объяснил, почему оставил хищников без присмотра.
сегодня в 17:40
  |  Происшествия

Хозяин годовалой львицы, двух питонов и пуделей готовится забрать питомцев обратно. Сейчас мужчина занимается оформлением документов на животных. По его словам, звери проводят много времени в клетке, потому что входят в его передвижной цирк. Сам артист ночевал рядом, на съемной квартире.

Животные просто ночевали в перевозной клетке. Они в машине переезжают от площадки до площадки. Животные кричат, если люди лезут. Удавы находятся в мешках, их так надо перевозить. Даллакян видел состояние животных, он видел, как я давал с руки львице мясо. У нас длительные переезды. — рассказал сайту «Первый областной» владелец животных Сергей Добровольский.

Напомним, зверей обнаружили в фургоне на автостоянке в Тракторозаводском районе. Они были заперты в клетке. По словам жителей близлежащих домов, хищники и пудели пробыли внутри машины почти две недели. Карен Даллакян согласился взять их в свой приют на передержку.

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