Детский творческий коллектив из Сатки записали песню в поддержку врачам

Специалистов в трудные времена решили поддержать певцы.

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В Сатке детский творческий коллектив написал и исполнил песню, в которой ребята обращаются к медицинским работникам. Строчки песни преисполнены благодарностью к докторам и написаны для того, чтобы поддержать их в нынешнее нелегкое время.

«Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор! Мы за вас болеем», — поют ребята.

Песню исполнили вокалисты студии «Беби-шлягер» саткинского ДК «Магнезит». Трек под названием «Не болейте, доктор» они выложили в социальные сети, чтобы как можно больше врачей услышали слова благодарности.