/ В Катав-Ивановске, где сейчас изучают гигантский оползень, пропал турист

Мужчина не вернулся из похода на Иремель.

В Катав-Ивановске продолжаются поиски 37-летнего жителя Екатеринбурга, пропавшего в конце сентября. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина не вернулся с экскурсии на Иремель.

Проходит поисковая операция, ее проводят сотрудники полиции УМВД России по Катав-Ивановскому району. Турист из Екатеринбурга 81-го года рождения не вернулся с экскурсии на гору Иремель. Заявление в дежурную часть поступило 30-го сентября, с этого момента мы ведем поиски. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас мужчину ищут полицейские и сотрудники экстренных служб. К поиску мужчины привлечены летательные аппараты и спецтехника.

Отметим, что гора находится в десятках километров от того места, где сейчас геологи изучают оползень.

Особые приметы: европейский тип лица, на вид 35−40 лет, среднего телосложения, рост 175−180 см, волосы темные короткие.

Мужчина был одет в костюм защитного цвета, туристические ботинки темного цвета, черная вязаная шапка, при себе имел рюкзак темно-синего цвета.