/ Часть дома рухнула на прохожих в Магнитогорске

Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Жительницы Магнитогорска попали под обрушение части фасада одного из ветхих домов в Ленинском районе города. Две женщины в тот злополучный момент находились рядом с местным магазином. Услышав странные звуки, прохожие насторожились. Спустя мгновение на их головы полетели крупные куски лепнины и стекла. Одна из пострадавших взяла свою подругу за руку и затолкнула ее в магазин. Женщины говорят, что находились в шоковом состоянии и не сразу поняли, что произошло.

Мы стояли на крылечке, собиралась в магазин. Был шорох. Я спустилась. Буквально секунда и все посыпалось. Мне в затылочную часть, а подруге в шейный отдел. — рассказывает пострадавшая Алина Мухамадиева.

Женщинам потребовалась скорая медицинская помощь.

Мы немедленно выслали бригаду. На месте она была через 5 минут. Одна из них с сотрясением головного мозга была доставлена в городскую больницу. Вторая девушка с незначительными травмами в области шеи и спины отказалась от госпитализации. — комментирует сайту «Первый областной» заведующий диспетчерской службой станции скорой помощи г. Магнитогорска Игорь Маликов.

Коммунальщики говорят, всему виной затянувшийся ремонт дома. Реконструкцию кровли и инженерных коммуникаций здесь начали еще в декабре 2017 года. В проектно-сметной документации значился и ремонт карнизов, уверяют специалисты. Все работы должны были завершится к 1 мая 2018 года. Но так и не закончились. Всю зиму дом без крыши простоял под снегом, что могло стать причиной еще большего разрушения строения, считают коммунальщики.

Таких разрушающихся элементов в Ленинском районе достаточно большое количество. Но региональный оператор по капитальному ремонту домов на этот год запланировал достаточно большое количество домов, где будет производиться ремонт фасадов. Сейчас устанавливаются улавливающие сетки. — рассказывает главный архитектор управления архитектуры и градостроительства г. Магнитогорска Дмитрий Хроменко.

Территория, на которой произошло обрушение, никак не огорожена, говорят местные жители. Никаких улавливающих сооружений тоже не установлено. Магнитогорцы продолжают ходить вдоль аварийного дома с большим риском для жизни и здоровья.