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/ Потолок обрушился в жилом доме в Златоусте

Потолок обрушился в жилом доме в Златоусте

Здание признали аварийным несколько лет назад.
сегодня в 19:11
  |  Общество

Одним из последних происшествий жилого дома на Советской, 1, в Златоусте стало обрушение потолка. Жители говорят, что неоднократно жаловались на коммунальные аварии. Однако они не вызывают удивление: дом был признан аварийным еще в 2013 году.

С каждым годом ситуация в доме ухудшается. Жители жалуются, что в их квартирах постоянно осыпается штукатурка, а старые трубы прорывает. В доме протекает крыша, а от сырости образуется плесень. В некоторых местах стены буквально отходят от потолка, а в полу образуются огромные дыры.

Я живу в этом доме с 1993 года. В 2015-м у меня родилась вторая дочка. Сначала была здоровым ребенком, а потом начала часто болеть, врачи не могли понять причину, пока мы не попали к аллергологу. Оказывается, у дочери развивается бронхиальная астма, так как жить в доме, где такая плесень и сырость просто невозможно. — рассказала сайту «Первый областной» Ирина Ахметьянова.

Власти пока не могут предоставить людям новое жилье. Расселение таких домов проходит поэтапно согласно государственной программе. В администрации Златоуста предполагают, что люди получат новое жилье в следующем году.

В этом году финансирование позволяет нам расселить дома, которые признаны ветхоаварийными в 2012 году. В начале этого года муниципалитет действительно заявлял о возможности расселить 21 дом, в том числе на Советской, 1. Но объем финансирования, которым располагает администрация округа, в 3 раза меньше, чем необходимо. Мы можем расселить не более 70 семей, и Советская, 1, в эту программу не попадает. Сейчас в очереди на расселение стоят 97 домов, дом на Советской, 1, занимает 21-е место. — пояснила сайту «Первый областной» заместитель руководителя комитета по управлению имуществом Златоустовского городского округа Елена Турова.

В администрации поясняют, что жители могут не дожидаться расселения и подать заявку на временное жилье, так называемый маневренный фонд. Для этого нужно обратиться в МФЦ, и гражданам будут предложены разные варианты для того, чтобы пережить зиму в ожидании нормального жилья. Также статья 32 жилищного кодекса предусматривает, что если гражданин является собственником жилья, то он вправе воспользоваться денежной компенсацией и не ждать очереди на переселение.

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