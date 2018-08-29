/ Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы

В больнице оказалось 13 туристов.

Крупное ДТП произошло в Турции в провинции Анталья. Автобус с российскими туристами попал в аварию. Пассажирский транспорт вез 25 человек в аэропорт, но был остановлен грузовиком. Многотонный автомобиль буквально протаранил автобус, уронив его в водный канал, протекающий неподалеку.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию. — рассказали сайту «Первый областной» в Ростуризме.

Туристы, которые не получили травм в результате ДТП, другим транспортом уже увезли в аэропорт, чтобы они не опоздали на свой рейс.

Водителя грузовика задержала полиция. Обстоятельства и причины произошедшей аварии устанавливаются правоохранителями Турции.