/ Таксист отправил в реанимацию своего пассажира в Магнитогорске

Водитель разогнался и врезался в трамвай.

ДТП с участием автомобиля произошло утром 31 августа на пересечении улиц Карла Маркса и Советская армия в Магнитогорске. 45-летний водитель автомобиля «Лада Веста» превысил скорость и столкнулся со стоящим трамваем.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля 1999 года рождения. Оба мужчины были госпитализированы. Пассажир находится в реанимации. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Магнитогорска.

На фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль получил серьёзные повреждения. У него полностью разбита передняя часть. Отметим, что из-за аварии некоторое время было затруднено движение трамваев.