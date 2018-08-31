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/ Таксист отправил в реанимацию своего пассажира в Магнитогорске

Таксист отправил в реанимацию своего пассажира в Магнитогорске

Водитель разогнался и врезался в трамвай.
сегодня в 14:15
  |  Происшествия

ДТП с участием автомобиля произошло утром 31 августа на пересечении улиц Карла Маркса и Советская армия в Магнитогорске. 45-летний водитель автомобиля «Лада Веста» превысил скорость и столкнулся со стоящим трамваем.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля 1999 года рождения. Оба мужчины были госпитализированы. Пассажир находится в реанимации. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Магнитогорска.

На фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль получил серьёзные повреждения. У него полностью разбита передняя часть. Отметим, что из-за аварии некоторое время было затруднено движение трамваев.

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