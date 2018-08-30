/ «Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу

51-летнему водителю грозит до 9 лет лишения свободы.

Накануне виновнику смертельного столкновения грузовика и фургона с людьми на территории Чебаркульского района предъявили обвинение. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД по Челябинской области. 51-летнего водителя МАЗа подозревают в нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем гибель двоих людей. Мужчину отправили под стражу на 2 месяца.

В обоснование необходимости избрания меры пресечения следователь указал на тяжесть деяния, в совершении которого обвиняется водитель и наличие оснований полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, испугавшись ответственности, и совершить новое преступление, так как ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. — сообщила сайту «Первый областной» помощник председателя суда Оксана Корчагина.

Напомним, 27 августа на трассе в Чебаркульском районе грузовик МАЗ врезался в припаркованный на обочине «Фольксваген». Внутри в иномарке находилось несколько человек, хотя транспортное средство не предназначено для перевозки пассажиров. В результате столкновения пострадало девять человек. Двое скончалось по пути в больницу, еще двое — в тяжелом состоянии попали в реанимацию. У всех пассажиров множественные переломы, ушибы и травмы.