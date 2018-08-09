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/ Продолжительность жизни пенсионеров выросла на Южном Урале

Продолжительность жизни пенсионеров выросла на Южном Урале

Советы от врачей, как быть счастливым и здоровым на пенсии.
сегодня в 10:26
  |  Общество

Продолжительность жизни в Челябинской области выросла в 5 раз у лиц старше 80 лет. Да и в принципе растет число пенсионеров. Сегодня южноуральцев, которым за 60, — 886 488 человек, и к 2036 году их количество только увеличится. При этом растет число пенсионеров и продолжительность жизни не только за счет жителей региона, достигших пожилого возраста. На Южном Урале целых 50 долгожителей. Средний возраст пожилых людей сдвигается к 75 годам.

Чтобы стать долгожителем, нужно намного раньше задуматься о своем здоровье, предпочтительно в молодом возрасте. Нужно проходить скрининг и регулярные медицинские осмотры профилактической направленности, которые могут выявить главные смертельные заболевания сердечно-сосудистого и онкологического характера. Необходимо систематически наблюдаться у врачей по поводу хронических заболеваний, принимать плановые препараты и контролировать основные показатели (рост, вес, артериальное давление, пульс). Не стоит забывать о базовых правилах ЗОЖ. — напоминает главный специалист по практической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Пожилым людям обязательно нужно гулять пешком, а лучше заниматься скандинавской ходьбой, плаваньем или лечебной физкультурой. Нельзя забывать о развитии интеллектуальных способностей. Чтение, шахматы, разгадывание кроссвордов интересны и полезны всем.

Трудовая деятельность и физическая активность, питание, менталитет в 55% случаев влияют на продолжительность жизни. На медицину и экологию, по статистике, отводится 10−15%. Также важна экология.

Чтобы на пенсии быть здоровым и счастливым, можно обратиться к врачу-гериатру. Например, в Миассе такой уже работает, и к нему ходит весь Совет ветеранов.

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Комментарии

Николай
13:15, 09.08.2018
Этими дебильными постами они хотят лишь сказать что повышение пенсионного возраста не страшно, заколебало эту муть читать
Умеющий считать
12:50, 09.08.2018
У вас корреспонденты совсем уже думать разучились? В 5 раз вырос срок жизни, это значит что мы на 300 лет дольше жить стали за последние 40 лет? М.б. он все-таки вырос на 5 процентов или на 5 лет?
виктор
10:53, 09.08.2018
Корреспондент не написала, что кто готовится уходить на пенсию надо купить земельный участок и заниматься садоводством, строительством садового домика, а лучше хорошего коттеджа в котором можно проживать круглый год, приглашать родственников не только на шашлыки и банные процедуры, но и внуков вывозить летом на отдых в сад. Пенсионеру можно активно участвовать в общественной жизни садоводческого товарищества, избираться в ревизионную комиссию СНТ или в правление и даже избираться председателем правления с вознаграждением за многочисленные заботы о гражданах занимающихся садоводством.

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