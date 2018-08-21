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/ Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку

Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку

Подросток ушел из дома в Магнитогорске.
сегодня в 13:43
  |  Происшествия

На Южном Урале разыскивают 13-летнего подростка. Девочка уехала из дома в Магнитогорске накануне, 20 августа. Родители школьницы обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам. Добровольцы занялись расклеиванием ориентировок в надежде, что девочку видели местные жители.

Девочка должна была выехать из дома в Магнитогорске в поселок Новосавинка. Добраться туда она могла на общественном транспорте или попутках. Сейчас ищем зацепки. Предположений о том, где может быть школьница, пока нет. — рассказали сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, длинные русые волосы, отломлен передний зуб.

Школьница была одета в красную кофту с капюшоном и черные лосины.

До настоящего времени местоположение подростка неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местоположении девочки, просят сообщить об этом волонтерам по телефонам 8 908 053 31 26 (Мария) или 8 909 097 72 60 (Раис) или в отдел полиции по номеру 02.

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