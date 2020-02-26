Родные исчезнувшего в Челябинске мужчины заплатят вознаграждение за информацию о нем

Следственный комитет занимается поисками молодого предпринимателя.

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Родственники пропавшего Семена Тютюева готовы заплатить вознаграждение тому, кто окажет содействие в поисках, сообщив информацию о возможном местонахождении человека.

«Мы готовы заплатить вознаграждение за конкретную и достоверную информацию о Семене», — говорит супруга пропавшего Юлия Тютюева.

Сама женщина теряется в догадках, что могло случиться с ее мужем, но считает, что история связана с деньгами и предпринимательской деятельностью супруга. По данным открытых источников известно, что раньше бизнесмен занимался разработками программного обеспечения, но сейчас организация ликвидирована. Также мужчина предоставлял микрозаймы под залог движимого имущества, но и деятельность данного ломбарда уже находится в процессе ликвидации.

«Раз такая статья уже, со мной никто ничем не делится, следователи ведут расследование», — объясняет супруга.

Отметим, если вы располагаете какой-то информацией о пропавшем человеке, ее следует сообщать полицейским и следователям. Сообщения в социальных сетях родственникам мужчины будут рассматриваться как мошеннические.

Напомним, об исчезновении Семена Тютюева стало известно 21 февраля около полуночи. Мужчина поехал за детской смесью в гипермаркет и не вернулся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Волонтеры не стали организовывать поиски мужчины, поскольку за дело взялся Следственный комитет.