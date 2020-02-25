Следственный комитет возбудил уголовное дело о пропаже молодого отца из Челябинска

Мужчина не выходит на связь четвёртый день.

Послушать 00:00

Четвёртый день пропавший у магазина «Лента» на Северо-Западе Челябинска Семён Тютюев не выходит на связь. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее сайту «Первый областной» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Шишков Владимир Владимирович.

«По факту пропажи Семёна Тютюева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „убийство“. На данный момент изучается информация с записи видеокамер наружного наблюдения с целью установления личности подозреваемого»,— сообщил Владимир Шишков.

Напомним, 21 февраля около 12 часов ночи Семён Тютюев отправился в супермаркет «Лента», расположенный на улице Академика Сахарова, за детской смесью. В 23:30, согласно записи камер, он вышел из магазина, положил покупки в свой автомобиль, побеседовал с мужчиной, находящемся около магазина, а затем, сев в его автомобиль, уехал в неизвестном направлении. Ориентировки в социальных сетях распространила его супруга.

Поисками мужчины занимается как полиция, так и поисковый отряд LIZA ALERT. Если кто-то из читателей имеет какую-либо информацию о пропавшем, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 800 700-54-52, 112 или 02.