Челябинец, пропавший у магазина «Лента», найден

О прекращении поисков сообщила его супруга.

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Челябинский бизнесмен Семен Тютюев найден живым. Об этом стало известно сегодня.

«На данный момент информацию больше распространять не нужно. Муж жив, он в полиции, остального пока не знаю», — написала женщина в социальной сети.

По информации из собственных источников, нам удалось выяснить, что все это время мужчина находился в Москве, никаких противоправных действий против него не совершалось. Сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Напомним, об исчезновении Семена Тютюева стало известно 21 февраля, около полуночи мужчина отправился в гипермаркет за детским питанием, а после на магазинной парковке сел в машину с неизвестными людьми и уехал.