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/ Похищенного родным отцом мальчика нашли в Челябинске

Похищенного родным отцом мальчика нашли в Челябинске

Ребенок находился в том же районе, где его видели в последний раз.
сегодня в 13:27
  |  Происшествия

Благополучно завершилась история с поисками маленького Миши, которого неделю назад похитил в Ленинском районе Челябинска родной отец. Как рассказала мама мальчика, мужчина просто выдернул ребенка из автомобиля и убежал с ним в неизвестном направлении. Все это время полиция и следователи разыскивали отца мальчика и самого Мишу, было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». В итоге информация подтвердилась: Мишу забрал биологический отец. С ребенком все хорошо.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску установили возможное местонахождение несовершеннолетнего. Прибыв на место, полицейские нашли мальчика, противоправных действий в отношении него не совершено. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По статье «Похищение» предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

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