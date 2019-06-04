/ Челябинец угрожал взорвать дом, если не увидит министра обороны

Нарушителя спокойствия задержали спецслужбы.

Неадекватного мужчину задержали в выходные в Челябинске. Он позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу города, сообщив, что ему необходима встреча с министром обороны региона. В противном случае мужчина угрожал взорвать дом в Советском районе, используя бытовой газ. О произошедшем незамедлительно сообщили всем спецслужбам.

На место выезжали сотрудники УМВД, УФСБ, ССМП, МЧС, ЧГСС (20 человек, 7 единиц техники). Заявитель задержан, ведутся следственные действия. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС города.

Нарушителя спокойствия задержали меньше, чем за полчаса.