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/ Челябинец угрожал взорвать дом, если не увидит министра обороны

Челябинец угрожал взорвать дом, если не увидит министра обороны

Нарушителя спокойствия задержали спецслужбы.
сегодня в 12:12
  |  Происшествия

Неадекватного мужчину задержали в выходные в Челябинске. Он позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу города, сообщив, что ему необходима встреча с министром обороны региона. В противном случае мужчина угрожал взорвать дом в Советском районе, используя бытовой газ. О произошедшем незамедлительно сообщили всем спецслужбам.

На место выезжали сотрудники УМВД, УФСБ, ССМП, МЧС, ЧГСС (20 человек, 7 единиц техники). Заявитель задержан, ведутся следственные действия. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС города.

Нарушителя спокойствия задержали меньше, чем за полчаса.

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