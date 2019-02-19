/ К снижению уровня подростковой преступности должна стремиться Челябинская область

Вопрос «детского» криминала подняли на выездном совещании Совбеза.

Губернатор Борис Дубровский сегодня, 19 февраля, работал на Совете безопасности РФ. Выездное совещание с участием глав регионов, представителей министерств и правоохранительных органов состоялось в Тюмени. Возглавил его секретарь федерального Совета безопасности Николай Патрушев. Он отметил, что в Уральском федеральном округе растет подростковая преступность.

Тревогу вызывает сохраняющаяся в округе тенденция роста подростковой преступности. В 2018 году число особо тяжких противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, возросло практически на четверть. Значительное увеличение таких преступлений, более 55%, отмечается в Челябинской и Тюменской областях. — цитирует РИА Новости Николая Патрушева.

Секретарь Совбеза предлагает изменить подход к профилактической работе с подростками, улучшить работу школьных психологов и наладить взаимодействие между органами внутренних дел и образовательными организациями.

Кроме того, на выездном совещании проговорили обеспечение безопасности в школах. В Челябинской области большинство учебных заведений уже оборудовано мерами безопасности.