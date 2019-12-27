250 объявлений с адресом сайта о продаже наркотиков оставили саратовцы на стенах домов Магнитогорска

Горе-граффитчиков задержали полицейские.

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Сотрудники правоохранительных органов Магнитогорска задержали на территории города трех жителей Саратова, которые занимались пропагандой наркотических и психотропных веществ среди населения.

Молодые люди 1998 и 2000 годов рождения, не занимающиеся социальной деятельностью — ни один из них не числится в учебных заведениях или на какой-либо работе, с помощью трафаретов и баллончика с краской распространяли на зданиях города рекламу о местах продажи запрещенных веществ.

«Установлено, что сначала молодые люди зарабатывали подобным образом по месту проживания, а затем с целью противозаконного заработка приехали в Магнитогорск», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция выяснила, что молодые люди на «дело» выходили по ночам и успели «оставить следы» в количестве 250 надписей на городских постройках. Нарушителей задержали по информации жителей с активной гражданской позицией. Они будут привлечены к административной ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков. Штраф за подобное достигает 5-ти тысяч рублей. Балончики с краской и трафареты у нарушителей забрали.

Отметим, что подобная работа со стороны правоохранителей ведется регулярно. Нарушения такого рода преследуются законодательством РФ.