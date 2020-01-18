Четверых челябинцев привлекут к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков

Полицейские изъяли у задержанных 20 граммов запрещенных веществ.

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Правоохранители задержали местных жителей на территории Ленинского, Советского и Центрального районов в ходе оперативных мероприятий. Трое мужчин в возрасте от 35 до 43 лет и 20-летняя девушка стали фигурантами уголовного дела. При личном досмотре при них были обнаружены свыше 17 граммов марихуаны и около 3 граммов синтетических наркотиков, которые в дальнейшем были изъяты.

«В районных отделах полиции по фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 и частью 3 статьи 228.1 УК РФ», — сообщают в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

Два человека помещены в изолятор временного содержания, двое других находятся под подпиской о невыезде. За совершенные деяния нарушителям закона грозит лишение свободы сроком от 3 до 15 лет.