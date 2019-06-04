/ Результаты экзамена по русскому языку аннулировали у двух выпускников Челябинской области

Они пытались списать ответы.

На ЕГЭ по русскому языку в Челябинской области не обошлось без происшествий. Обязательный экзамен выпускники сдавали 3 июня. Всего работало 89 пунктов проведения единого государственного экзамена и 33 пункта сдачи ГВЭ. Два человека не смогли дописать экзамен, потому что их уличили в нечестной сдаче.

В ходе экзамена по русскому языку за попытку списать были удалены два человека — в Нагайбакском районе и городе Челябинске. Результаты экзамена для этих участников аннулированы. Еще раз напоминаю, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. — прокомментировал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Напомним, что результаты экзамена по русскому языку будут известны не позднее 20 июня. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24, для поступления в вуз — 36.