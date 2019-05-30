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/ В Челябинской области трех выпускников удалили с ЕГЭ по математике за шпаргалки

В Челябинской области трех выпускников удалили с ЕГЭ по математике за шпаргалки

Нарушителей выявили благодаря онлайн-наблюдателям.
сегодня в 14:08
  |  Общество

Трех человек выгнали с ЕГЭ по математике за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в Министерстве образования и науки Челябинской области. «Сжульничавших» учеников удалось выявить благодаря работе онлайн-наблюдателей

Результаты по математике для них аннулированы. Выпускникам будет предоставлена возможность повторно сдать экзамен по базовой математике в сентябре, чтобы они смогли получить аттестат. — рассказал сайту «Первый областной» директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Отметим, что всего в среду, 29 мая, ЕГЭ по математике сдавали 13,7 тысяч человек. Еще 269 человек сдали математику в форме государственного выпускного экзамена. На ЕГЭ по математике базового уровня в этот день пришли 5,9 тысяч выпускников. Для получения аттестата им достаточно набрать 3 балла из 5 возможных. На профильный экзамен пришли 7,9 тысяч человек.

Всего в области задействовали 89 пунктов проведения ЕГЭ и 33 пункта ГВЭ.

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Комментарии

Маша
16:12, 30.05.2019
Лучше за зэками в тюрьмах так смотрели!!!
Михаил Черемных
15:28, 30.05.2019
Марина, ну дак он не сумел)
Эльдар Багоутдинов
15:16, 30.05.2019
За вбросы на выборах почему то не одного из виновных в том числе и учителей никак не наказали,даже не выгоняли! роликов в Ютубе полно!
Марина Ленникова
15:14, 30.05.2019
Списать с шпаргалок на экзамене это надо уметь! И за изобретательность, некоторых, могли бы не удалять с ЕГЭ, а дать шанс написать без шпаргалок!
Министерство образования Челябинской области (from@vk.ru)
15:05, 30.05.2019
Татьяна, различные формы оценки знаний были всегда. Современные технологии влияют на то, как сейчас выглядит экзамен и каким образом он проходит. Мы не видим ничего плохого в том, что ребенок пишет для себя шпаргалки. Это отличный способ запомнить информацию. Но настоятельно рекомендуем оставлять их дома, чтобы не произошло неприятной ситуации. И стараемся создать все условия, чтобы экзамен проходил максимально честно и объективно.
Татьяна Котенко
14:56, 30.05.2019
[club83344788|Министерство образования Челябинской области, Вы конкретно издеваетесь над детьми!!!!!!
Министерство образования Челябинской области (from@vk.ru)
14:52, 30.05.2019
Татьяна, все участники ЕГЭ должны находиться в равных условиях.
Дмитрий Гришанин
14:51, 30.05.2019
Они с этими «реформами» только кошмарят детей этими ЕГЭ и ОГЭ
Татьяна Котенко
14:47, 30.05.2019
Наблюдатели Козлы!!!!!! Могли бы и промолчать!!!!

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