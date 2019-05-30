/ В Челябинской области трех выпускников удалили с ЕГЭ по математике за шпаргалки

Нарушителей выявили благодаря онлайн-наблюдателям.

Трех человек выгнали с ЕГЭ по математике за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в Министерстве образования и науки Челябинской области. «Сжульничавших» учеников удалось выявить благодаря работе онлайн-наблюдателей

Результаты по математике для них аннулированы. Выпускникам будет предоставлена возможность повторно сдать экзамен по базовой математике в сентябре, чтобы они смогли получить аттестат. — рассказал сайту «Первый областной» директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Отметим, что всего в среду, 29 мая, ЕГЭ по математике сдавали 13,7 тысяч человек. Еще 269 человек сдали математику в форме государственного выпускного экзамена. На ЕГЭ по математике базового уровня в этот день пришли 5,9 тысяч выпускников. Для получения аттестата им достаточно набрать 3 балла из 5 возможных. На профильный экзамен пришли 7,9 тысяч человек.

Всего в области задействовали 89 пунктов проведения ЕГЭ и 33 пункта ГВЭ.