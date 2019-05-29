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/ Незрячие ученики вместе с другими выпускниками сдали ЕГЭ по математике в Челябинске

Незрячие ученики вместе с другими выпускниками сдали ЕГЭ по математике в Челябинске

Предмет входит в список основных.
сегодня в 18:16
  |  Общество
В Челябинской области началась сдача Единого государственного экзамена. Сегодня, 29 мая, 14 тысяч жителей области сдавали ЕГЭ по математике. Основное нововведение этого года: разделение на базовый и профильный уровень. Последний — для тех, кто собирается поступать в технические ВУЗы. Сдать «базу», если не получилось набрать проходные базы по профилю, нельзя.

Вместе со всеми экзамены сдавали особенные дети. Среди них — Антон Шушарин, незрячий ученик. Если всем задания печатают прямо в аудиториях, то для мальчика подготовили отдельные материалы, сделанные шрифтом Брайля. Сам выпускник рассказал, что испытывает волнение.

Подготовка у меня проходила как у других учеников, какие-то вещи мы обсуждали в школе, что-то я сам изучал. Безусловно, волнение есть, потому что экзамен достаточно непредсказуемый, и уверенности в том, что задания будут именно те, к которым я готовился, нет. — рассказал сайту «Первый областной» выпускник Антон Шушарин.

Антон сообщил, что в будущем хочет стать программистом. По его словам, это перспективная профессия.

Отметим, что всего в регионе организовано 24 пункта проведения экзаменов.

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