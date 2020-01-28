В Миассе бьют тревогу: со школьников берут деньги за экзамены

Родители учеников в замешательстве, дети говорят, что в этом году для них ОГЭ платный.

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Родители учеников школы № 18 возмущены, что местная администрация берет плату за то, чтобы дети могли сдать пробный основной государственный экзамен.

«В 18 школе предложили сдавать платный пробный экзамен ОГЭ — 340 рублей, всего 4 экзамена и 50 рублей комиссия. Хотелось бы узнать, только в нашей школе так детей не любят?», — пишет Ева Кирсанова.

Некоторых пользователей ничуть не удивила такая информация.

«Мы сдавали деньги на бумагу формата А4, у них там даже с этим беда», — отвечает Надежда Шайдуллина.

Однако не все согласны с изложенным выше, часть учеников поборы отрицает.

«Первый раз слышу, учусь в 18 школе, экзамены сдавала в этом году, максимум, что брали — это бланки и свои ручки», — рассказывает Анастасия Бычина.

Свет на непонятную ситуацию пролила другая школьница.

«Платные были, но по желанию, платили только за дополнительные экзамены», — говорит Варя Чеснокова.

Все точки над «i» расставили в дирекции, платные экзамены есть, но ОГЭ к ним не имеет никакого отношения.

«Дополнительные тестирования для проверки знаний перед сдачей ОГЭ проводит Региональный центр оценки качества и информатизации образования, деньги за эти тесты отчисляются им, сама школа никакие средства не собирает», — прокомментировала директор школы МБОУ «СОШ № 18» Миасса Анастасия Лузина.

Получается, что если ученики захотят сдать пробный экзамен перед основным, они могут заказать бланки с заданиями и проверить уровень своей подготовки, чтобы узнать проблемные места и лучше подготовиться к ОГЭ, который сдают бесплатно.