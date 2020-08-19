Режим ЧС из-за аварии на коллекторе ввели в Южноуральске

Без канализации рискуют остаться более 10 тысяч горожан, а также социальные объекты.

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Авария на канализационном коллекторе произошла накануне в Южноуральске Челябинской области. Система канализации, которая обслуживает множество детских садов, школ, социальных объектов и домов, в которых проживает более 10 тысяч человек, может быть парализована. Глава округа Александр Лазарев собрал в мэрии внеочередную комиссию, в ходе которой было принято решение о введении режима ЧС.

«Одной из причин провала грунта может являться разрушение свода железобетонной канализационной трубы. В случае остановки работы данного коллектора без системы централизованного водоотведения останутся не только жилые дома, но и промышленные предприятия города, социально-значимые объекты»,— рассказала директор ООО «Южноуральский водоканал» Наталья Шарова.

Заместитель главы Южноуральска по строительству и городскому хозяйству Сергей Клипа добавил, что коллектор был построен в период с 1955 по 1958 год из железобетонных труб и на сегодняшний день полностью выработал свой ресурс.

В связи с этим Александр Лазарев вместе с коллегами принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации с 8 часов утра 18 августа. Однако на жизнь горожан это не повлияет, поскольку режим введён для дальнейших ремонтных работ.

«Мы держим ситуацию на контроле. В настоящее время угрозы жизнеобеспечению населения глобальной нет, мы готовы среагировать, если будут какие-то ухудшения»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, власти Южноуральска установили муниципальный уровень реагирования.