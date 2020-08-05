Максим Карпов: «В „Магнитке“ у нас собрался хороший коллектив»

Нападающий «сталеваров» рассказал, как проходит межсезонье в условиях пандемии.

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Новичок «Металлурга» Максим Карпов поделился впечатлениями от переход в стан «сталеваров». Уроженец Челябинска отметил схожесть Магнитогорска и северной столицы и нашёл плюсы проживания в маленьком городе.



По словам Максима Карпова, он не испытал трудностей в связи с переездом из Санкт-Петербурга в Магнитогорск. Форвард отметил, что несмотря на сравнительно небольшие размеры, город удобный, а в новой команде нападающий отметил хорошую инфраструктуру.

«Самое главное для меня, что здесь нет пробок! Везде можно доехать за 10-15 минут, и это очень здорово. На месте устроился комфортно и быстро — подобрал хорошее жилье. Вместе со мной переехала жена, она тоже довольна»,— цитирует Максима Карпова пресс-служба КХЛ.

Высказался нападающий и по поводу тренировочного процесса в межсезонье 2020. Для «сталеваров» подготовка к будущему игровому году стала уникальной, поскольку было принято решение не уезжать из Магнитогорска. По словам Максима Карпова, такое случилось в его карьере впервые.

«Идут сборы, а я вижу жену. Это очень необычно! Мы привыкли, что я куда-то уезжаю, и мы не видим друг друга пару недель. А такой опыт — впервые. И мне он нравится — быть рядом с семьёй и готовиться к сезону. Тренировки проходят в привычном режиме: потренировались, съездили домой поспать и вечером снова на тренировку. И вот тут снова скажу о пробках — в Москве или Питере так точно не получилось бы сделать. А здесь меня всё устраивает! Десять минут, и ты уже дома. Красота!»— поделился хоккеист.

Главную же цель форвард обозначил ещё перед началом сезона — Кубок Гагарина. Максим Карпов долгое время был в командах, которые завоёвывали чемпионство, но сам форвард ещё ни разу не выигрывал главный трофей КХЛ.

«Команда должна бороться за Кубок Гагарина. Это даже не обсуждается. В „Магнитке“ у нас собрался хороший коллектив, нужно сыграться и идти до конца. Вот, чего я жду от предстоящего сезона. Площадки становятся меньше, в игре преобладает „физика“? Скажу так: кто хочет играть в хоккей, тот и будет продолжать. Неважно, какая площадка. Перестроиться не так сложно, а в плане подготовки тренерский штаб подскажет, как лучше. Я жду от сезона положительных эмоций, мы хотим всей командой показать хорошую игру»,— сказал Максим Карпов.

Напомним, Максим Карпов стал игроком магнитогорского «Металлурга» после большого трёхстороннего обмена между «сталеварами», «Амуром» и СКА. Прошлый сезон уроженец Челябинска провёл в форме команды из Санкт-Петербурга. Кроме Максима Карпова за «Металлург» будут играть ещё 3 хоккеиста, которые ранее надевали форму СКА. Это нападающие Сергей Плотников и Николай Прохоркин, а также защитник Владислав Сёмин.