Челябинские врачи консультируют коллег из Казахстана, где зафиксирована новая вспышка COVID-19

Онлайн-консультации проходят ежедневно.

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Опытом выявления и лечения коронавирусной инфекции южноуральские врачи делятся с медработниками из Казахстана. В Республике зафиксирована новая вспышка. Ежедневно для 15 больниц Кастанайской области проводят консультации в режиме реального времени.

Сотрудничество начали после того, как губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключил договор о партнерстве с руководителем здравоохранения Костанайской области Вячеславом Дудником. По словам Дудника, область попросила помощи у более опытных врачей из Челябинска и Екатеринбурга.

«У нас огромный опыт по лечению внебольничных пневмоний. И лечению пневмонии с коронавирусной инфекцией. Ежедневно мы консультируем пациентов, тяжелых пациентов. Порядка 14-16 консультаций ежедневно», — рассказала главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Наталья Ревель-Муроз.

Своим докладом открыла первую онлайн-лекцию заведующая кафедрой инфекционных болезней Людмила Ратникова. Она рассказала о новом вирусе и о его распространенности в Челябинской области. Медики будут рассказывать не только о лечении пациентов, но и о профилактике среди врачей, объяснят, как безопасно снимать халаты и маски. Всего запланировано шесть докладов.

«Наши ведущие главные внештатные специалисты проводят полуторочасовые лекции, посвященные эпидемиологии, лечению, профилактике развития новой коронавирусной инфекции», — пояснил замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Завершающий доклад проведут в пятницу, 17 июля. После чего делиться опытом начнут делиться врачи из Свердловской области.