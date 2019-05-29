/ Решительным и справедливым считают Алексея Текслера жители Челябинской области

Мнения южноуральцев о главе региона озвучили эксперты института социсследований.

О новых лидерах регионов, которые вступили в должность в 2019 году, и впечатлении, которое они произвели на избирателей, поговорили эксперты на круглом столе «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей» на площадке Экспертного института социальных исследований. По этой информации, все главы регионов претендуют на победу в первом туре выборов. Это же касается главы Челябинской области Алексея Текслера.

Эксперты ЭИСИ представили сообщение о характерных особенностях восприятия новых глав на основе материалов фокус-групп. Эксперты выделили ключевые характеристики, которые характеризуют политический стиль губернаторов новой волны: результативность, открытость, контроль. Они отвечают ключевым запросам жителей регионов: на обновление, на изменения, новый стиль коммуникации, открытость, на близость к людям, на работу над конкретными задачами развития. — сообщили представители ЭИСИ.

Избиратели доверяют Алексею Текслеру, потому что он родился в Челябинске, любит свою малую родину и готов довести ее до уровня настоящей региональной столицы. Также регион переезжает вся семья Алексея Текслера.

С одной стороны всем известно, что он уроженец Челябинска. Он обладает высоким управленческим потенциалом, успешно реализует его, не боится делать решительных шагов, строг, но справедлив в отношении с подчиненными, чиновниками регионального и местного самоуправления. — высказал свое мнение социолог Лаборатории новых исследований Департамента региональных программ ЭИСИ Илья Казаков.

Жители Челябинской области отзываются об Алексее Текслере положительно, говоря, что он владеет ситуацией и действует очень решительно. За короткий период (Алексей Текслер руководит регионом два месяца) южноуральцы не увидели негативных последствий работы главы Челябинской области.