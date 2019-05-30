/ Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области

Глава региона выступает с обращением к Законодательному собранию.

О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона начал с медицинской тематики свое обращение к законодательному собранию.

В частности Алексей Текслер отметил необходимость эффективного здравоохранения и отметил, что в области больше не будет непродуманной оптимизации медицинских учреждений.

Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов. Приведу пример. В 2018 году планировалось за счёт областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два — в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим. Чтобы приблизить медицинскую помощь к селянам и обеспечить охват ею, до конца года будут введены 24 ФАПа. До 2024 года построим ещё 100. В части крупных объектов в 2019 году в Челябинске завершится реконструкция лечебного корпуса противотуберкулёзного диспансера, начнёт работать новая поликлиника для жителей Металлургического района. Принято решение о ремонте зданий детской городской больницы и её оснащении в Магнитогорске. Но мало построить стены и поставить оборудование. Медицина — это, прежде всего, люди. Сегодня в регионе нехватка медицинских работников. К примеру, укомплектованность врачами по области всего — 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей. — сказал Алексей Текслер.

Обеспечить доступом к современной медицине необходимо и детей, подчеркнул Алексей Текслер. В этой связи будет развиваться и дистанционная медицина с применением телекоммуникаций.

Необходимо разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей дефицитных специальностей, и в ближайшие годы решить задачу укомплектованности врачами медицинских учреждений области, в первую очередь — сельских. Продолжить реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Не должно быть ни одного факта простоя дорогостоящего медоборудования из-за отсутствия специалистов. Необходимо усиливать развитие первичной медико-санитарной помощи. Нужно гарантировать, чтобы самый отдаленный населенный пункт области был ею обеспечен, в том числе на базе передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Также необходимо обеспечить приоритет профилактики заболеваний. Внедрять наилучшие мировые медицинские практики, ставить на поток инновационные методы оказания медицинской помощи. — сказал Алексей Текслер.

Напомним, глава региона сегодня, 30 мая, выступает с обращением к Законодательному собранию области. Медиахолдинг ОТВ ведет прямую трансляцию мероприятия.