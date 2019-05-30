/ Обращение Алексея Текслера к Законодательному собранию. Текстовая трансляция

Глава региона обозначит перспективы развития Челябинской области.

Владимир Мякуш: "Напомню, что доклад и отчет везде был одобрен, а сейчас у вас есть возможность познакомиться с проектом постановления в раздаточных материалах. Я предлагаю доклад об отчете о деятельности Челябинской области за 2018 год принять в изложенной редакции. Надеюсь, вы поняли, что это не только отчет, но и программа на повышение качества жизни всех, живущих в нашем регионе. Поэтому прошу поддержать программу и сделать все, чтобы она была реализована в те сроки, которые указал Алексей Леонидович Текслер.

Выношу на голосование, чтобы принять отчет губернатора Челябинской области в предложенной редакции.

Постановление принято. Уважаемые коллеги, обращаюсь к депутатам ЗСО, спасибо всем приглашенным, что приняли участие в обсуждении доклада. Всем спасибо!".

11:33 — В завершение хочу вернуться к тому, с чего начал. Человек – его интересы, уровень и качество жизни, комфортная и чистая среда – это то, чем я буду руководствоваться в своей работе и буду требовать того же от всех.

Челябинск – наша столица, наше лицо. Хочу, чтобы меня услышали. Нужно кардинально поменять отношение к Челябинску. Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей. Многие из нас в этом городе родились. Нам и нашим детям в этом городе жить.

Спасибо!

11:32 — Чтобы реализовать все стоящие перед нами задачи необходимо обеспечить эффективное управление регионом. Это невозможно без развития новых профессиональных компетенций на всех уровнях власти, отвечающих духу и требованиям времени. Для этого будет реализован масштабный региональный кадровый проект, включающий в себя как повышение квалификации действующих служащих, так и привлечение талантливых, молодых и перспективных специалистов на все уровни управления областью. Власть должна быть ближе к жителям, общаться с людьми напрямую. В наше время для этого имеются различные возможности и инструменты. Перевод услуг в электронный вид и их цифровизация, использование социальных сетей способствуют как сокращению дистанции между жителями и представителями власти, так и повышению качества и оперативности оказания услуг.

11:31 — Следующее важное направление – ЖКХ. Прежде всего переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще раз обращаю внимание всех регоператоров – необходимо обеспечить качество услуги во всех пяти кластерах региона по существующей стоимости. Предупреждаю, кто попытается «играть на рост тарифа» – мы, защищая интересы жителей, будем пресекать подобные попытки. Уровень инфляции – это предел для роста цены на услуги для граждан в сфере ЖКХ. Это касается не только вывоза мусора, но и тепла, и других услуг. Нужно в этот предел укладываться.

11:30 — Для сельских территорий, да и не только, важным аспектом качества жизни является газификация. В этом году работы в этой сфере ведутся в 52 поселениях, будет построено 300 километров газовых сетей и предоставлена возможность для подключения к сетевому газоснабжению 8 тысяч домохозяйств. Впервые газ получат шесть населенных пунктов, расположенных в Чебаркульском городском округе, в Варненском, Нагайбакском и Кунашакском районах. В ближайшие три года мы реализуем все проекты с экспертизой, созданные с привлечением средств граждан. Будет построено более 1000 километров внутрипоселковых газовых сетей для газоснабжения не менее 25 тысяч домовладений. В среднесрочной перспективе мы должны стремиться к максимальному уровню газификации региона. Для чего актуализируем генеральную схему газоснабжения и газификации Челябинской области, которая давно не обновлялась.

11:29 — Отмечу еще одну проблему индустриальных городов региона, о которой мало кто говорит. Это необходимость масштабной реновации промышленных зон. Они занимают значительную площадь городского пространства. Я предлагаю уже начать думать о возможности переноса некоторых предприятий, ведь значительная часть этих территорий используется крайне неэффективно, представляет собой «промышленный хлам» в виде ржавых ангаров, старых цехов с допотопным оборудованием, складов и стихийных свалок.

11:29 — Вместе с дорогами в муниципалитетах необходимо стратегическое развитие общественного транспорта. Для начала в крупнейших городах области: Челябинске совместно с Копейском, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В этих городах проживает более 60% жителей области, и мы должны решить этот вопрос. Развитие транспорта должно быть увязано со стратегиями городов и актуальными градостроительными планами. Задача – заложить основу на десятилетия вперёд. Проработать экономику этого развития, сделать так, чтобы транспорт был удобным и комфортным для жителей. Это займет определенное время. Но уже в этом году Магнитогорск получит из Усть-Катава 15 новых трамвайных вагонов. Челябинск – 65 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе.

11:28 — Прошу Правительство региона пересмотреть, а Законодательное собрание области – согласовать дорожные планы соответствующим образом. Приоритетами при выполнении дорожных работ будут: применение новых материалов и технологий; усиление контроля качества; обеспечение гарантийных обязательств; переход на контракты жизненного цикла. Также на федеральном уровне инициируем вопрос по расширению федеральной трассы М5 на границе со Свердловской областью. Это буквально «узкое место», которое нужно расшивать.

11:27 — Следующий приоритет – качество жизни и связанное с ним развитие инфраструктуры. На сегодня объем областного дорожного фонда составляет 16,7 миллиардов рублей, что сопоставимо с другими похожими регионами. Зато качество дорог не идет в сравнение – оно остается низким. На сегодняшний день почти половина дорог не соответствуют нормативным требованиям. Ни меня, ни жителей области не устраивает такая ситуация. Будем её менять. С учетом достаточной развитости сети автодорог акцент будет сделан на ремонте и содержании существующих, приведении их к нормативному состоянию. Необходимо привести в порядок не менее двух третей дорог Челябинской области, в том числе почти 2000 километров в Челябинской агломерации и свыше 1000 километров – в Магнитогорской. Мною также принято решение о выделении в этом году дополнительно 500 миллионов рублей и на муниципальные дороги на всей территории области.

11:26 — будет продолжена работа по расселению аварийного жилого фонда. У нас в области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных метров. И это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку он каждый год прирастает новыми объемами. Естественно, мы включаемся в соответствующий Федеральный проект. Объем средств госпрограммы в 2019 году – 1 миллиард 174 миллиона рублей. В следующем году увеличим этот объем более чем на треть.До 2024 года минимум три с половиной тысячи семей, или 11 тысяч человек переедут в новые квартиры.

11:26 — Мы включились в федеральный проект «Жилье», чтобы увеличить объемы строительства в полтора раза, то есть строить к 2024 году более 2 миллионов квадратных метров жилья. При этом необходимо соблюдать жёсткое условие: одновременно с комплексной застройкой микрорайонов возводить социальные объекты – прежде всего, школы и детские сады. Сейчас это происходит вдогонку, поэтому вместо радужных рекламных картинок люди получают суровую правду будней. Настоятельно требую от бизнес-сообщества, глав муниципальных образований не отходить от заявленных комплексных планов застройки в угоду текущей ситуации. Наряду с поддержкой нового жилищного строительства на основе проектного финансирования, в регионе нужно закрыть проблемы старого – долевого. Эта проблема будет решена. Где на местном уровне, где вместе с Дом.рф. А с горе-застройщиками будут общаться компетентные органы.

11:25 — Наряду с развитием «большой» промышленности для нас важно развитие сектора малого и среднего предпринимательства. В регионе сформирована инфраструктура для этого. В том числе действует «Фонд развития предпринимательства – Территория Бизнеса». Это хорошо, но этого мало. Условия для предпринимательской деятельности нужно выравнивать с соседними регионами, где поддержка выше, а нагрузка на бизнес – ниже. Нужна реальная забота о малом бизнесе со стороны местных администраций. Мы будем поддерживать её своей бюджетной политикой. Если увидим, что муниципалитеты реально взялись за эту задачу, мы готовы к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты.

11:24 — В 2020 году нам предстоит провести саммиты ШОС и БРИКС. Для Челябинска и региона это возможность улучшить свою инфраструктуру, в том числе за счет федерального финансирования. Провести благоустройство, отремонтировать дороги, и конечно, получить новый аэропорт с расширением маршрутной сети. Это важно, в том числе, для развития въездного туризма в регион. Саммиты дают нам и бизнес-возможности – привлечь инвестиции, завязать новые партнерства. Получить импульс для экономики. Этим важно воспользоваться.

11:23 — Южный Урал – это и серьезный агропромышленный комплекс, развивающийся при государственной поддержке. Её уровень сегодня составляет свыше 4 миллиардов рублей в год. Этот уровень мы сохраним, а при необходимости – увеличим. Сегодня Челябинская область не только обеспечивает сама себя продуктами питания, но и снабжает ими другие регионы и страны. Торговые марки Южного Урала широко известны за его пределами. Наша задача – освоение новых рынков сбыта, прежде всего, в азиатском направлении. По Китаю такая работа уже началась.

11:22 — Для ее разработки и реализации будет создано региональное Министерство промышленности. Мы обсуждали это с Союзом промышленников и предпринимателей области, и я увидел поддержку этой инициативы.

В числе основных задач новому ведомству предстоит: проработать возможности для создания новых предприятий в моногородах; обеспечить совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где занято 70 тысяч человек, работу по загрузке их гражданскими заказами; развить кооперационные цепочки на территории области, в том числе обеспечить стыковку крупного, среднего и малого бизнеса обеспечить взаимодействие промышленности и региональной науки, а также всей системы профессионального образования.

11:21 — В целом региону нужен рост экономики с её дальнейшей диверсификацией. Рядом с уже существующими традиционными отраслями должны вырасти IT‑индустрия, цифровые технологии. Всё то, что вкладывается в термин «Индустрия 4.0». Для этого мы должны интегрироваться в глобальные и федеральные тренды и инициативы, усилить работу по программам импортозамещения и развивать экспорт. Нам нужно больше инновационных переделов, высоких технологий, современного машиностроения. Наука должна стать полноценной частью реальной экономики. Уверен, для этого в нашей области тоже есть все возможности. Наши ВУЗы уже сегодня сотрудничают с бизнесом в части разработки инновационных технологий и решений. Нужно такое сотрудничество развивать и мобильно реагировать на запросы рынка труда, с учётом региональной специфики. Нам требуется новая региональная промышленная политика, которая должна обеспечить согласованность действий.

11:20 — Следующий наш приоритет – уровень жизни. Только сильная, растущая экономика позволит нам реализовать намеченные планы. Она же является фундаментом для роста благосостояния наших граждан. Это, казалось бы, очевидный тезис, но и здесь не всё гладко. В области сложился устойчивый промышленный костяк, был сделан прорыв в агропромышленном комплексе. Регион 12‑й по объему ВРП в стране. Вместе с тем по инвестициям в основной капитал мы занимаем лишь 18-е место, по зарплатам – 36-е. Последние годы капитал уходит из региона. Речь идёт о сотнях миллиардов рублей в год. Следствием этого стало замедление темпов роста в экономике, резкий разрыв зарплат в нашей области с зарплатами по стране, снижение реальных располагаемых доходов граждан. Это нужно изменить. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработной платой, рост производительности труда – важные задачи, которые я ставлю перед региональным правительством и бизнес-сообществом. Вместе с развитием городской и сельской среды это позволит повысить уровень жизни людей. Люди будут связывать с регионом своё будущее. Я в это верю.

11:19 — Еще один ключевой запрос современного человека – благоустройство городской среды и сельских территорий. На сегодня основным инструментом в этой сфере является национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Во всех муниципалитетах, где живет более тысячи человек, должны быть утверждены пятилетние программы благоустройства. Причем они будут сформированы непосредственно с участием жителей. Там, где мы живём, должно быть чисто, опрятно, комфортно. Зимой должен быть убран снег на тротуарах и во внутриквартальных проездах. Летом – сделано озеленение. Круглый год обеспечена уборка и поддержание порядка на общественных пространствах. Простая, понятная всем задача, но она не решается годами. Мной уже были озвучены в этих стенах меры по выделению дополнительных средств на эти цели. Для начала давайте приведем в порядок все подходы и подъезды к школам, детским садам, больницам, поликлиникам и ФАПам. Соответствующие поручения даны. С учётом всех бюджетных процедур эту задачу реально решить до следующей осени – к 1 сентября 2020 года.

11:18 — Помимо промышленной составляющей в вопросе экологии есть коммунально-бытовая, которая на пике кризиса в прошлом году закрепилась в сознании и лексике людей как «мусорный коллапс». Такого в регионе больше не будет. Свалка в Челябинске закрыта. Скоро начнётся рекультивация, итогом которой должен стать «зеленый холм». До 2021 года на эти цели регион получит три миллиарда рублей из федерального бюджета. Это для нас огромная поддержка, которая должна быть максимально эффективно использована. Также будут ликвидированы свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах. Как и в Челябинске, все объекты будут рекультивированы. До конца этого года начнут работать новые мусоросортировочные комплексы в Карабаше, Снежинске, Сатке. Также предлагаю в ближайшее время принять региональный закон «О раздельном сборе отходов», стимулирующий такую деятельность.

11:17 — Далее – чистая вода. После завершения инвентаризации инфраструктурных объектов и оценки затрат начнётся масштабная модернизация водоочистных сооружений. Часть этих объектов в регионе уже включена в федеральный проект. Остальные будут модернизированы за счет средств областного бюджета и инвесторов. Завершим строительство Долгобродского канала. Дополнительные 120 миллионов кубометров чистой воды в год придут в Шершневское водохранилище для всех жителей Челябинска и городов-спутников, а это полтора миллиона человек. Для улучшения экологической обстановки будет осуществлена рекультивация Коркинского разреза, реконструкция коллектора на реке Игуменка, очистка берегов реки Миасс, строительство обводного канала для реки Сак-Елга вокруг Карабаша и целый ряд других мероприятий.

Я дал поручение разработать программу «Зеленый город». У нас появятся десятки тысяч новых крупноразмерных деревьев и кустарников, сотни тысяч квадратных метров новых газонов.

11:16 — Следующий аспект. Чистая и комфортная среда. В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%. Напомню, эти города вошли в 204-й указ Президента и Нацпроект по экологии. Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнётся реализация этих планов. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%. Что касается новых производств. Они будут работать только при полном соблюдении всех экологических требований. С предстоящим принятием федерального закона о квотировании выбросов эти требования станут предельно конкретными. ПДК должна соблюдаться в любой точке, где живут люди. Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории области не будут.

11:15 — Еще один важный момент. Необходимо наращивать поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтёрства и социального предпринимательства. Для этого потребуется серьезно увеличить объём финансовых средств, выделяемый в области на гранты социально ориентированным НКО, не менее чем в три раза. Необходимо развивать программы корпоративной социальной ответственности, благотворительности и меценатства бизнеса. Для развития сектора частных поставщиков услуг в социальной сфере важно внедрять конкурентные способы оказания таких услуг. В целом критерием для оценки эффективности в сфере соцзащиты должен стать не объем проделанной работы, а достигнутый результат – выход людей из крайней бедности или трудной жизненной ситуации. Столь сложная и амбициозная задача потребует от нас нестандартных подходов и прорывных решений.

11:15 — Особый подход необходим к людям с ограниченными возможностями. Наряду с реализацией обязательных мероприятий по развитию доступной среды, считаю необходимым стимулировать занятость таких людей, их социальную и производственную интеграцию. Тем более, что уровень развития технологий позволяет такие задачи решать. Мы обязаны помочь им обеспечить себе достойный независимый образ жизни.

11:14 — Социальная защита – приоритет, который не подлежит сомнению. Сегодня свыше миллиона двухсот пятидесяти тысяч южноуральцев охвачены её различными формами. Среди них ветераны войны и труда, многодетные семьи, дети-сироты и другие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. При любой возможности мы будем расширять формы поддержки. При этом повышать ее адресность, чтобы помощь, в первую очередь, получали именно те, кому она необходима сильнее всего. В этом году мы увеличим выплаты ветеранам труда Челябинской области. Три года их индексация не проводилась. Считаю это несправедливым.

Помимо финансовой стороны в сфере социальной поддержки считаю важным реальную заботу о людях старшего возраста. Необходимо создавать Центры досуга пенсионеров при Комплексных центрах социального обслуживания. В следующем году 75 лет Великой Победе. Людей, которые ковали ее, осталось крайне мало. Для меня, да и для всех нас, это личная история. Считаю, что все, кто прошёл горнило войны, должны быть обеспечены всем необходимым. Поручаю Правительству поставить на особый контроль это направление работы, в том числе обеспечить реализацию проекта «Волонтерская забота – каждому ветерану».

11:13 — В этой сфере для нас особенно важна поддержка одаренных детей и реализация новых культурных инициатив. Для этого требуется постоянное обновление материально-технической базы. До конца этого года в сельских районах Челябинской области будут отремонтированы 10 муниципальных домов культуры. В Варненском и Кунашакском районах они будут реконструированы. Для 16 сельских домов культуры будет приобретено световое и звуковое оборудование, заменены кресла. Поддержку на ремонт и укрепление материально-технической базы получат в этом году 7 театров, в том числе детских. До 2024 года в рамках реализации Национального проекта в регионе будет капитально отремонтировано 28 объектов культуры, а 96 организаций культуры получат современное оборудование. В этом году в регионе будет создан свой симфонический оркестр. Помимо традиционных для региона направлений считаю важным цифровизацию культурных проектов: виртуальные музеи, выставочные мультимедиа-проекты, цифровые гиды в формате дополненной реальности в традиционных музейных пространствах.

11:12 — Мы гордимся нашими земляками–спортсменами. Но важно максимально привлечь детей, молодежь, все возраста к регулярным занятиям спортом. В ближайшие три года в области будут построены 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, 8 крытых катков, 6 бассейнов, 21 стадион. 30 спортивных школ получат необходимое оборудование. На эти цели мы планируем направить в 2 раза больше средств, чем за предыдущие 5 лет. Спорт дает силу и здоровье, но человека делает личностью культура. Она сплачивает нас, интегрирует, делает единым народом, способным к достижению больших целей.

11:11 — В этом году мы откроем более 2500 мест в 15 детских садах, а до конца следующего года значительно расширим доступность мест в дошкольных образовательных учреждениях области по всей возрастной линейке – до 7 лет. Всего с учетом этих объектов за ближайшие три года будет создано почти 6000 мест в 29 детских садах. Считаю, что давно назрела необходимость создания программы «Земский учитель». О необходимости её запуска с 2020 года говорил Президент. Нужно уже сейчас подготовить всю необходимую нормативную базу на уровне области и муниципалитетов, взять за основу позитивные практики схожих программ в здравоохранении. Вместе с общим образованием будем развивать дополнительное, в том числе техническое, образование. Только так можно обеспечить разностороннюю подготовку наших детей.

11:10 — Не менее важное направление – образование. Ядром качественных изменений здесь является учитель, преподаватель. Необходимы изменения в инфраструктуре и системе подготовки педагогических кадров. Следующее на что нужно обратить внимание – это изменение образования на основе персонализации и персонификации обучения. При этом нельзя забывать о том, где учатся наши дети. В этом году мы сдадим две новые школы в Челябинске, завершим реконструкцию двух школ в Нязепетровске и Усть-Катаве. Это 1925 новых мест. Будет продолжено возведение школы на 1500 мест в Челябинске, а также школы на 1000 мест в Магнитогорске, что позволит в 2020 году решить проблему доступности школьного образования в микрорайонах-новостройках этих городов.

11:09 — Очень важно внедрение в регионе модели «Бережливой поликлиники». В рамках проекта будут отремонтированы регистратуры всех поликлиник региона, что обеспечит разделение потоков больных в остром состоянии и тех, кто пришел на плановый прием. Но «Бережливая поликлиника» – это не только и не столько ремонт. Это прежде всего создание комфортных условий ожидания приема врача, сокращение очередей, качественная медпомощь. Чтобы такая модель была привлекательна и для врачей, мы вырабатываем меры стимулирования для тех учреждений и коллективов, которые будут совершенствовать свою работу.

11:08 — Дети, как и все жители Челябинской области должны быть обеспечены доступом к современной медицине. Для чего, в том числе будем развивать дистанционную медицину с использованием новейших телекоммуникаций. Необходимо разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей дефицитных специальностей, и в ближайшие годы решить задачу укомплектованности врачами медицинских учреждений области, в первую очередь – сельских. Продолжить реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Не должно быть ни одного факта простоя дорогостоящего медоборудования из-за отсутствия специалистов. Необходимо усиливать развитие первичной медико-санитарной помощи. Нужно гарантировать, чтобы самый отдаленный населенный пункт области был ею обеспечен, в том числе на базе передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Также необходимо обеспечить приоритет профилактики заболеваний. Внедрять наилучшие мировые медицинские практики, ставить на поток инновационные методы оказания медицинской помощи.

11:07 — Первое – эффективное здравоохранение. Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений! Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем.Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов. Приведу пример. В 2018 году планировалось за счёт областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два – в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим. Чтобы приблизить медицинскую помощь к селянам и обеспечить охват ею, до конца года будут введены 24 ФАПа. До 2024 года построим ещё 100. В части крупных объектов в 2019 году в Челябинске завершится реконструкция лечебного корпуса противотуберкулёзного диспансера, начнёт работать новая поликлиника для жителей Металлургического района. Принято решение о ремонте зданий детской городской больницы и её оснащении в Магнитогорске. Но мало построить стены и поставить оборудование. Медицина – это, прежде всего, люди. Сегодня в регионе нехватка медицинских работников. К примеру, укомплектованность врачами по области всего – 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей.

11:06 — Для того, чтобы добиться этого, нам нужно реализовать тот колоссальный потенциал, которым обладает Челябинская область. И здесь не нужно изобретать велосипед. Президент в 204-м указе и Послании поставил конкретные задачи. На реализацию национальных проектов выделены значительные финансовые средства.Наша задача не только максимально эффективно вписаться в федеральные проекты, но и определить свои региональные векторы развития. На чем особенно важно сконцентрировать имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы.

11:05 — Сегодня в своём выступлении хочу сконцентрироваться на текущем положении дел и перспективах развития нашего региона, определить некоторые цели и задачи совместной работы. Давайте признаем честно, мы сегодня находимся не на том месте, которого заслуживаем – наши возможности гораздо больше! Уверен, что в центре нашего внимания должен быть человек: развитие потенциала каждого, повышение уровня и качества жизни, чистая и комфортная городская среда, развитая инфраструктура сельских территорий. Каждый житель Челябинской области должен конкретно на себе, на своем личном примере почувствовать позитивные изменения от нашей с вами работы. Не люди для экономики, а экономика для людей.

Слово взял руководитель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш: "У нас сегодня не совсем обычное заседание Заксобрания. Обращаюсь к депутатам с просьбой проголосовать за открытие заседания. Все поддержали, заседание объявляется открытым. На заседание приглашены и присутствуют Алексей Текслер, члены правительства Челябинской области, депутаты Госдумы, представители федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, уважаемые ветераны, инвалиды, представители преподавательского, медицинского экспертного сообщества, победители олимпиад, спортсмены, представители бизнеса и другие. Первый вопрос — отчет о деятельности Челябинской области за 2018 год, докладывает Алексей Лениодинович Текслер".

Обращение главы Челябинской области начнется в 11:00. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию, а на сайте «Онлайн ТВ» можно будет следить за событием в ЗСО в режиме реального времени.

Алексей Текслер во второй раз встречается с депутатами Заксобрания. 30 мая он выступит перед ними с обращением, в котором отразит основные достижения Челябинской области в сферах здравоохранения, занятости населения, образования, культуры и спорта и обозначит перспективы развития.

На встречу пригласили не только политиков, представителей региональных ведомств, глав районов Челябинской области, но и представителей молодежи — блогеров, руководителей социальных проектов, спортсменов.