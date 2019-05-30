/ Обращение главы региона Алексея Текслера к депутатам ЗСО в прямом эфире

30 мая руководитель области Алексей Текслер обратится к депутатам Законодательного собрания Челябинской области с отчетом о результатах деятельности правительства за 2018 год. Предполагается, что майский отчет будет своего рода обращением к законодательному органу и в отчете будут отражены основные достижения в сферах здравоохранения, занятости населения, образования, культуры и спорта.

Увидеть прямую трансляцию встречи можно будет на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» 30 мая с 11:00 до 12:00 (по челябинскому времени).