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/ Обращение главы региона Алексея Текслера к депутатам ЗСО в прямом эфире

Обращение главы региона Алексея Текслера к депутатам ЗСО в прямом эфире

сегодня в 07:00
  |  Политика

30 мая руководитель области Алексей Текслер обратится к депутатам Законодательного собрания Челябинской области с отчетом о результатах деятельности правительства за 2018 год. Предполагается, что майский отчет будет своего рода обращением к законодательному органу и в отчете будут отражены основные достижения в сферах здравоохранения, занятости населения, образования, культуры и спорта.

Увидеть прямую трансляцию встречи можно будет на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного» 30 мая с 11:00 до 12:00 (по челябинскому времени).


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Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
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Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
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