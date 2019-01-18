/ О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве

Малыша выписали из реанимации и перевели в палату общего режима.

Ваня Фокин скоро вернется обратно в Магнитогорск. Сегодня малыша, спасенного из-под завалов разрушенного дома, выписали из реанимации и перевели в палату общего режима. Через месяц мальчика выпишут, и он поедет домой. Об этом во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Мы не хотим делать долгоиграющих выводов, но надеемся, что, может быть, к годику, а годик малышу будет в феврале, уже можно будет думать о выписке и продолжении лечения в амбулаторных условиях. — сообщила Вероника Скворцова.

Тем более что операция на правой ножке ребенку не потребуется.

Ножку не надо оперировать, потихоньку уже идет костная консолидация. Ножка будет ровненькая, пальчики уже сейчас розовые и все сохранные, поэтому правая ножка будет такая же здоровая, как и левая. Малыш пока не может ходить, но в кроватке уже стоит. — добавила министр здравоохранения.

Сейчас малыш уже вовсю активничает, полноценно питается и играет. Кроме того, улучшилось и состояние его мамы.