/ В России построят два детских реабилитационных центра мирового уровня

На лечение онкологических заболеваний у детей планируют потратить не менее триллиона рублей.

Медицинская помощь станет доступна каждому гражданину России к концу 2020 года. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

Уровень здравоохранения растет, но многих все еще не устраивает. Об этой системе судят по первичному звену, а зачастую к нужному специалисту — большая очередь. Пройти обследование быстро не получается. Число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных комплексов растет, но там, где их нет, людям не становится легче. До конца 2020 года медицинская помощь должна быть доступна для всех граждан России. — подчеркнул Владимир Путин.

В 2019 году должны быть утверждены стандарты «Бережливых поликлиник», в 2021 году все детские поликлиники должны перейти на новые стандарты. К 2020 году должны быть построены и модифицированы врачебные амбулатории и ФАПы. По словам президента, люди должны чувствовать бережное отношение к себе.

Также должны быть созданы два детских реабилитационных центра, которые позволят проходить эффективную реабилитацию. В ближайшие 6 лет на лечение онкологических заболеваний будет направлено не менее триллиона рублей. Если в 90-е годы рак был неизлечим, спасти получалось не более 30% детей, то сейчас, благодаря современному лечению и передовым технологиям, спасти от лейкоза удается более 80% маленьких пациентов.