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/ Иномарка сбила пешехода на Северном переходе в Магнитогорске

Иномарка сбила пешехода на Северном переходе в Магнитогорске

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
сегодня в 16:06
  |  Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участие французской иномарки «Рено» произошло в Магнитогорске. Инцидент случился вчера, 22 ноября, вечером.

На улице Северный переход, 55-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. — сообщили сайту «Первый областной» в управлении пропаганды БДД ГИБДД области.

В результате ДТП 50-летний пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют в темное время суток использовать в одежде светоотражающие элементы.

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