/ Ремонтник скончался от удара кабиной лифта

Организована специальная комиссия для разбора ситуации.

Ремонтник, занимавшийся монтажом лифта в многоэтажке в Курчатовском районе, получил слишком тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти 43-летнего мужчину не удалось. Со слов очевидца известно, что мужчина находился не в кабине лифта, а в шахте, и принял на себя удар. По какой причине оборвался трос лифта, сейчас сказать нельзя.

В произошедшем разбирается специальная комиссия. Что произошло, сейчас доподлинно неизвестно. Только после завершения работы специалистов будут официальные комментарии. — сообщили сайту «Первый областной» в ООО ТД «Щербинские лифты — Челябинск».

Напомним, 20 августа в доме по проспекту Победы упал лифт. У него оборвался трос. В шахте находился работник, занимавшийся монтажом лифта. Именно на него упала конструкция. Мужчину с тяжелыми травмами забрали в больницу.