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/ «Взлетевшая» рельса пробила автомобилисту голову в Магнитогорске

«Взлетевшая» рельса пробила автомобилисту голову в Магнитогорске

Мужчине потребовалась помощь врачей.
сегодня в 08:32
  |  Происшествия
В минувшие выходные в Магнитогорске металлическая деталь разбила голову водителю ВАЗа. Инцидент произошел в субботу, 11 августа, на проспекте Карла Маркса. Там через окно в салон легковушки попала, предположительно, крупная часть рельса.

Остановка «Дружба». Мужчине прилетел кусок рельса 20 сантиметров через заднее стекло и попал в голову. — делятся очевидцы.

Пользователи недоумевают, как могло произойти подобное. Тяжелая деталь нанесла серьезную травму автомобилисту. На помощь пострадавшему вызвали сотрудников скорой помощи, которые провели необходимые манипуляции.

Напомним, ранее в Челябинске произошла трагедия. Механик детского аттракциона в парке имени Гагарина попал под неожиданно тронувшийся состав. Вагончики переехали ногу мужчины. Конечность осталась висеть на рельсах. Позже от многочисленных травм рабочий скончался.

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