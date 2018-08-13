/ «Взлетевшая» рельса пробила автомобилисту голову в Магнитогорске

Остановка «Дружба». Мужчине прилетел кусок рельса 20 сантиметров через заднее стекло и попал в голову. — делятся очевидцы.
Пользователи недоумевают, как могло произойти подобное. Тяжелая деталь нанесла серьезную травму автомобилисту. На помощь пострадавшему вызвали сотрудников скорой помощи, которые провели необходимые манипуляции.
Напомним, ранее в Челябинске произошла трагедия. Механик детского аттракциона в парке имени Гагарина попал под неожиданно тронувшийся состав. Вагончики переехали ногу мужчины. Конечность осталась висеть на рельсах. Позже от многочисленных травм рабочий скончался.