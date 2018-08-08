/ Николаю Цуканову показали производство рельсов для ВСМ

Полпред побывал в цехах ЧМК.

В рамках рабочего визита Николай Цуканов посетил Челябинский Металлургический Комбинат. Заводчане презентовали делегации производство рельсов для ВСМ «Челябинск — Екатеринбург». О инновационных технологиях, используемых в строительстве высоко-скоростной магистрали"Первому областному" рассказал руководитель проекта Сергей Огородников.

Полимер, в котором закаливают рельсы, обеспечивает необходимые механические свойства и высокие эксплуатационные показатели. Что касается производства высокоскоростных рельсов, то на сегодняшний день мы подготовили партию для сертификации, которая находится на заключительном этапе. С момента получения сертификата мы будем готовы обеспечить строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург» в необходимом для заказчика объёме. — комментирует заместитель начальника исследовательско-технологического центра ПАО «Мечел» Сергей Огородников.

Обсудили и экологические вопросы. Директор по производству ЧМК Алексей Толстиков рассказал, как Металлургический комбинат реализует экологическую программу.

Задолго до подписания договора ЧМК и группа «Мечел» вкладывали большие средства в модернизацию оборудования. Начиная с 2003 года, в модернизацию оборудования было вложено более 70 миллиардов рублей, при этом 5 миллиардов было направлено на природоохранную деятельность. За этот период выбросы были сокращены более чем на 30%, и в 4 раза, если сравнивать с 90-м годом. Цель аудита — понять, во что вкладывать деньги, чтобы в максимально короткие сроки получить результат — поделился директор по производству ЧМК Алексей Толстиков.

Напомним, Николай Цуканов прибыл в Челябинскую области, чтобы посетить ряд объектов к саммитам ШОС и БРИКС. полпред посетил челябинский аэропорт, «Таганай», ЧМК. Итоги визита представитель президента РФ обсудил с губернатором Челябинской области.