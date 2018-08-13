/ Мужчина, чью голову пробил кусок рельсы, переведен в нейрохирургию

Виновником инцидента признан водитель трамвая.

Автомобилист, которому разбил голову металлический рельс, находится в отделении нейрохирургии. Его госпитализировали после жалоб на тошноту, головную боль и головокружение. Это был второй приезд «скорой» к пострадавшему. Изначально же 55-летний мужчина отказался от нахождения в больнице. Он чувствовал себя нормально, и даже после инцидента добрался от улицы Грязнова до проспекта Карла Маркса, уверенно управляя автомобилем.

Фельдшер поставил мужчине диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана волосистой части головы височной области. — рассказал сайту «Первый областной» и.о. заместителя главного врача ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Магнитогорска» Вячеслав Шабанов.

Когда медики сообщат о степени тяжести вреда здоровью, водителя трамвая накажут. Несмотря на то, что проконтролировать состояние рельсов он бы не смог, именно на нем лежит вина в инциденте.

Свое разбирательство проводит управление транспорта и МП «Маггортранс». Там комментировать ситуацию пока отказываются.

Напомним, 11 августа в Магнитогорске кусок рельса пробил заднее стекло автомобиля и стукнул водителя по голове. Очевидцы говорят, что длина металлической детали была не меньше 20 сантиметров.