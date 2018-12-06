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/ Вход в ад? Горящие трамвайные рельсы пугают горожан

Вход в ад? Горящие трамвайные рельсы пугают горожан

Как отмечают очевидцы, горение происходит уже не первый день подряд.
сегодня в 13:46
  |  Происшествия

Горящие рельсы на пересечении улиц Цвиллинга и Евтеева в центре Челябинска вызвали недоумение жителей города. Первое сообщение об инциденте появилось в группе «Инцидент | ЧП | ДТП | Челябинск» во «ВКонтакте».

Второй день под рельсами горит костёр. То разгорится, то утихнет. Дымит себе потихонечку. Особенно, когда трамвай прокрадется. Возле рельса в асфальте образовалась яма. Позвонила ещё вчера в трамвайное депо, объяснила ситуацию. Сегодня приехала техмашина с бригадой. Постояли, пофоткали, что-то поделали, но совершенно в другом месте. На перекрёстке так все и осталось. Дымок, костерок и ямища. — пишет подписчица Светлана Маркелова.

Позднее видеозапись инцидента появилась в группе «Челябинский Транспорт». На ней отчетливо видно возгорание стыка. В месте соединения рельс идет дым, а также во все стороны летят искры. В социальных сетях уже предположили, что именно так выглядит вход в ад.

Отметим, что сообщения о возгорании и ремонте стыка не в первый раз попадает в социальные сети.

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