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/ Оживленный челябинский перекресток «встал» из-за коммунальной аварии

Оживленный челябинский перекресток «встал» из-за коммунальной аварии

Три трамвая перегородили движение транспорту.
сегодня в 08:54
  |  Общество

Причиной опоздания многих жителей Челябинска на работу сегодня утром стал перекресток улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Три трамвая перегородили дорогу всему потоку. Стоит отметить, что пробка на этом участке улицы Молодогвардейцев образуется и без чрезвычайных происшествий.

Я увидела по приложению, что трамваи стоят, а мне на работу в центр, как раз на трамвае ехать. Пришлось вызвать такси, кроме трамвая рядом остановок нет. Чуть не опоздала, а ведь у нас и оштрафовать могут! — пожаловать корреспонденту «Первого областного» жительница дома на улице проспект Победы Екатерина Васильева.

Причиной транспортного коллапса стало, как ни странно, не дорожно-транспортное происшествие.

На этом участке произошла авария на тепловых сетях. Горячей водой залились рельсы, все застыло и образовалась корка, наледь. В данный момент рельсы уже очищают. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

Трамваи стоят, так что планируйте свой маршрут заранее. Можно отправиться по делам на автобусе. Загруженность на дорогах оценивают в 5 баллов, так что пробок не предвидится.

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Информация об отмене занятий в Челябинске
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
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