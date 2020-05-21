Реки кипятка вылились на Свердловский тракт в Челябинске

Очередной прорыв случился из-за испытаний теплоносителя.

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В полную силу продолжается первый этап опрессовок в Челябинске. И именно гидравлические испытания стали причиной порыва трубы с горячей водой на Свердловском тракте. Произошло все возле нескольких зданий автомобильных дилеров.

«Горячие источники по-челябински», — шутит пользователь соцсетей, который заснял аварию на видео.

К слову, все сотрудники их были эвакуированы во избежание подтопления построек и угрозы жизни и здоровью граждан.

В пресс-службе челябинской мэрии отметили, что специалисты компании АО «УСТЭК-Челябинск», которые и проводят гидравлические испытания теплосетей, выехали на место и приняли все меры для локализации повреждения. Ограничения горячего водоснабжения жилых домов нет. На месте уже ведутся восстановительные и ремонтные работы.

«Стоит отметить, что температура теплоносителя в магистралях в момент проведения гидравлических испытаний составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее, просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям», — предостерегли в администрации Челябинска.

Напомним, что опрессовки являются важной частью подготовки магистралей к отопительному сезону. Гидравлические испытания выполняются для того, чтобы выявить «слабые» места тепловых сетей: течи или запотевания в сварных швах, основном металле, в корпусах и сальниках арматуры и других элементах трубопроводов. Если не проводить проверки в летний период, то в холодное время года возможны прорывы, в результате которых будет отключено тепло и горячая вода в жилых домах и соцучреждениях.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону: 8 (351) 246-72-73 (круглосуточно).