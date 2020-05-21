«Не прошел испытания»: в УСТЭК-Челябинск объяснили причину порыва трубы на Свердловском тракте

Осталось выявить ущерб.

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Сегодня, 21 мая, на Свердловском тракте в Челябинске в результате гидравлических испытаний, произошел прорыв теплоносителя. На улицы города полилась горячая вода.

Затоплены были в основном стоянки автодилеров, расположенные рядом с магистралью. Отмечается, что специалисты компании АО «УСТЭК-Челябинск» выехали на место и приняли все меры для локализации повреждения.

«Это было испытание тепловых сетей на максимальную мощность. Этот участок не справился, определимся с дефектом и будем его устранять на данном поврежденном участке», — заявил Виктор Крылов, технический директор АО «УСТЭК-Челябинск».

Сотрудники автосалонов и их клиенты в больше степени были обеспокоены тем, что горячая вода в таком количестве может навредить транспортным средствам.

«Воды было очень много, боялись за свои машины, из-за густого пара ничего не было видно», — поделилась очевидец Наталья.

К слову, специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» обойдут стоянки с автомобилями, чтобы осмотреть их на наличие повреждений. Хоть вода и была меньше 40 градусов, если ущерб все-таки будет нанесен, ущерб будет оформляться через страховую компанию.

Напомним, что именно гидравлические испытания важны в период подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить все «слабые» места в теплосетях, чтобы вовремя произвести их ремонт.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону: +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).