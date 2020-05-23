«Трактор» взял награды сразу в нескольких номинациях премии MarsPo

Работу клуба оценивали как болельщики во время онлайн-голосования, так и профессиональное жюри.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» стал победителем сразу в нескольких номинациях ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MarsPo Awards. Всего в этом году участие в премии приняли более 300 номинантов. Рассказываем подробнее.

В этом году «чёрно-белые» взяли сразу три награды. Клуб занял первые места в таких номинациях, как «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге» и «Лучшая организация открытие-закрытие сезона 2019/2020». Кроме того, «Трактор» занял 3-е место в номинации «Лучшая рекламная компания».

Отметим, участников оценивали по таким критериям, как: популяризация спортивных организаций и спортивных событий, а также повышение ценности и узнаваемости брендов при эффективном использовании имеющихся ресурсов.

Всего в премии предусмотрено четыре этапа: сначала спортивные клубы подают заявку на участие, затем идёт онлайн-голосование, по его результатам публикуется шорт-лист, а потом клубы-участники очно защищают себя в номинациях. По результатам защиты объявляют победителей.

Напомним, ранее «Трактор» стал лауреатом премии КХЛ по маркетингу и коммуникациям в сезоне 2019/2020, одержав победу в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день».