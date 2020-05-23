Челябинский хоккейный клуб «Трактор» стал победителем сразу в нескольких номинациях ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MarsPo Awards. Всего в этом году участие в премии приняли более 300 номинантов. Рассказываем подробнее.
В этом году «чёрно-белые» взяли сразу три награды. Клуб занял первые места в таких номинациях, как «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге» и «Лучшая организация открытие-закрытие сезона 2019/2020». Кроме того, «Трактор» занял 3-е место в номинации «Лучшая рекламная компания».
Отметим, участников оценивали по таким критериям, как: популяризация спортивных организаций и спортивных событий, а также повышение ценности и узнаваемости брендов при эффективном использовании имеющихся ресурсов.
Всего в премии предусмотрено четыре этапа: сначала спортивные клубы подают заявку на участие, затем идёт онлайн-голосование, по его результатам публикуется шорт-лист, а потом клубы-участники очно защищают себя в номинациях. По результатам защиты объявляют победителей.
Напомним, ранее «Трактор» стал лауреатом премии КХЛ по маркетингу и коммуникациям в сезоне 2019/2020, одержав победу в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день».