/ Иномарка с моста улетела в реку в Челябинской области

Внутри тонущего автомобиля находились два человека.

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Автомобиль «Черри Тигго» оказался в реке Уфалейка после аварии на мосту. Инцидент произошел накануне, 20 мая, в 7:30. Известно, что 61-летний водитель иномарки не справился с управлением. В поселке Нижний Уфалей у дома 1 по улице Луначарского он въехал в ограждение.

Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, не справился с управлением в результате чего совершил наезд на бордюрное ограждение с последующим опрокидыванием с моста в речку «Уфалейка». — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

Водителя в результате госпитализировали. В автомобиле вместе с ним была 57-летняя пассажирка. Ей назначили амбулаторное лечение.