/ Рецидивист приставил нож к горлу продавца в Челябинске. Видео

Вооруженный преступник разгромил магазин в Ленинском районе.

Вечером в воскресенье, 23 сентября, в один из продуктовых магазинов Ленинского района ворвался вооруженный ножом мужчина. Угрожая продавцу оружием, он потребовал от него деньги и спиртное. После отказа, преступник нанес продавцу раны, после чего начал громить магазин. Как сообщили в частном охранном предприятии, второй продавец успела вовремя нажать на тревожную кнопку, и вызвать группу быстрого реагирования. Однако при виде сотрудников ЧОП мужчина приставил нож к голове продавца и начал угрожать тому расправой.

Через две минуты, с момента поступления сигнала экипаж уже был на месте происшествия. Неадекватный посетитель, при виде крепких бойцов группы быстрого реагирования, оценил свои шансы, и приставив нож к горлу сотрудника начал угрожать расправой. Незамедлительно и слаженно Витязи смогли выбить нож и обездвижить дебошира. В ходе задержание никто не пострадал. — рассказали сайту «Первый областной» в группе охранных предприятий «Витязь».

Момент задержания дебошира попал на видео. Мужчина признался, что пришел в магазин с целью ограбления и уже был ранее судим за кражу. Также на видео попали и последствия инцидента. Видны раскиданные на полу продукты и желтый нож, которым преступник угрожал сотрудникам магазина. Продавцам была оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Отметим, что рецидивист передан сотрудникам полиции.