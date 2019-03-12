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/ Южноуралец не смог улететь в Израиль из-за многомиллионного долга

Южноуралец не смог улететь в Израиль из-за многомиллионного долга

Мужчину не пустили за границу при прохождении паспортного контроля.
сегодня в 14:18
  |  Общество

Многомиллионный долг не позволил жителю Челябинска попасть в Израиль. При прохождении паспортного контроля оказалось, что за мужчиной числится долг в размере более 164 миллионов рублей.

Первое исполнительное производство было возбуждено еще в 2015 году, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФССП по Челябинской области. Сейчас их уже 12, а среди взыскателей — ряд юридических лиц, которые выдавали должнику денежные средства, а также кредитное учреждение. Возврата денег они не дождались в связи с чем возбуждались уголовные дела, которые впоследствии неоднократно прекращались и возобновлялись.

В рамках исполнительных производств судебными приставами было установлено, что Р. практически ничего не нажил: из имущества только нежилое помещение в Советском районе города Челябинска и земельный участок в поселке Кременкуль. Первое было залоговым и в 2017 году передано банку-взыскателю, а земля осенью 2018 года была реализована через торги. В результате продажи участка судебные приставы выручили 585 тысяч рублей, которые были пропорционально распределены между взыскателями. В течение прошедшего времени всего было взыскано около 25 миллионов рублей, сегодня в работе остается взыскание 139 миллионов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФССП по Челябинской области.

В начале года приставы вновь вышли на должника. Он был ознакомлен со всеми документами, в том числе и с постановлением об ограничении права выезда за рубеж. Однако 8 марта мужчина все же попытался выехать в Израиль.

Тем не менее, 8 марта 2019 года он попытался выехать в Израиль. При остановке его на паспортном контроле Р. громко возмущался, заявив, что он гражданин Израиля, его не имеют права не пустить на борт, он летит на родину. Но сотрудники пограничной службы были непреклонны: для пересечения Государственной границы Российской Федерации гражданину необходимо получить разрешение от судебных приставов, которые и внесли его фамилию в стоп-лист. —  рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФССП по Челябинской области.

УФССП России напоминает, что при наличии задолженности более 30 тысяч рублей судебный пристав вправе ограничить должника в выезде за границу. Если с момента возбуждения исполнительного производства прошло два месяца, но должник не приступил к исполнению своих обязательств, порог долга опускается до десяти тысяч рублей.

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