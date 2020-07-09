В Магнитогорске четырёхлетний ребёнок выпал со второго этажа

Мальчик упал на клумбу, но остался жив.

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Четырёхлетний ребёнок, гостивший у бабушки, выпал из окна второго этажа частного дома в Магнитогорске. Инцидент произошёл в среду, 8 июля, вечером, рассказали «Первому областному» в пресс-службе мэрии металлургического города.



Причиной инцидента стал недосмотр старших. Мальчик был в гостях у бабушки. Она оставила внука одного играть в соседней комнате. В итоге он сам открыл окно, облокотился на москитную сетку и упал на клумбу в палисаднике.

«В хирургическом отделении, куда его доставила скорая помощь, констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ссадины. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, назначено лечение», — сообщили «Первому областному» в администрации Магнитогорска.

Отметим, что это не первый подобный эпизод, произошеддший в Магнитогорске. За год таких случаев было уже 6. Во избежание трагедии специалисты рекомендуют не оставлять окна открытыми в присутствии детей, не использовать «москитки» без защиты окна, не оставлять детей без присмотра и не ставить мебель рядом с окнами. Также на них желательно установить блокаторы или ручки с замком.